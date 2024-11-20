Politico: Европарламент согласовал всех кандидатов в Еврокомиссию

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Andre Coelho/EPA)

В среду, 20 ноября, Европейский парламент согласился утвердить всех до сих пор не утвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Это означает, что Еврокомиссия сможет приступить к работе уже 1 декабря.

В материале говорится, что с сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тщательно подбирала своих 26 комиссаров (по одному от каждой из 27 стран-членов Европейского Союза, она является комиссаром от Германии), чтобы укрепить свою власть над Еврокомиссией и формировать политику ЕС.

Слушания кандидатов в еврокомиссары начались 4 ноября и должны были завершиться на прошлой неделе. Все это время политики проходили разные проверки.

В частности, несколько раундов проходил венгерский политик Оливер Варгеи, предлагаемый на должность комиссара по здравоохранению и благосостоянию животных.

Все это время судьбы кандидатов решались в политических спорах между ключевыми политическими группами – правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП) и социал-демократами.

20 ноября были утверждены шесть исполнительных вице-президентов (Кая Каллас из Эстонии, Раффаэле Фитто из Италии, Роксана Мынзату из Румынии, Стефан Сежурне из Франции, Тереза Рибера из Испании и Хенну Виркунен из Финляндии), а также венгр Варгеи.

18 июля фон дер Ляйен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

3 сентября Politico писало, что фон дер Ляйен давит на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав Европейской комиссии.

17 сентября фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии.