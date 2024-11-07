ЕП отказался утвердить еврокомиссара от Венгрии: он пройдет дополнительную проверку

Он стал единственным из 16 комиссаров, кто не смог получить одобрение ЕН

Оливер Вархели (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели, которому в новом составе Еврокомиссии предложили должность комиссара по здравоохранению и благополучию животных, не получил быстрого одобрения в Европарламенте в среду, 6 ноября, и должен будет ответить на дополнительные вопросы депутатов. Об этом сообщило издание Politico.

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Накануне в течение трех часов ему пришлось отвечать на вопросы о правах женщин, конкурентоспособности, благосостоянии животных и связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Отмечаем, что ответы, предоставленные господином Вархели, не соответствуют ожиданиям группы Renew Europe, поэтому мы подытожим, что на данном этапе не можем поддержать его номинацию", – говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Координатор Комитета по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности пищевых продуктов, депутат ЕП от "Зеленых" Сара Маттье, добавила: "Оливер Вархели, назначенный на должность комиссара, нас не убедил".

Из 16 назначенных еврокомиссаров, прошедших слушание на этой неделе, Вархели единственный, кто не прошел.

Трое неназванных собеседников в ЕП рассказали Politico, что Вархели поддержали только "Европейские консерваторы и реформисты", тогда как "Зеленые", либералы и социал-демократы настаивали на еще одном раунде письменных вопросов.

Вархели должен будет дать ответ на них до понедельника, после чего координаторы комитетов снова проведут встречу по его кандидатуре, где для ее согласования необходимо две трети голосов. Если им так и не удастся достичь решения об одобрении или отклонении кандидатуры, голосование перейдет на уровень комитетов в целом, где для одобрения будет достаточно простого большинства.

18 июля Урсулу фон дер Ляйен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

3 сентября Politico писало, что фон дер Ляйен оказывает давление на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав Европейской комиссии.

17 сентября фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии.