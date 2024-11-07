Європарламент відмовився затвердити єврокомісара від Угорщини: він пройде додаткову перевірку

Він став єдиним із 16 комісарів, хто не зміг отримати схвалення ЄП

Олівер Варгеї (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї, якому у новому складі Єврокомісії запропонували посаду комісара з охорони здоров’я і добробуту тварин, не отримав швидкого схвалення у Європарламенті у середу, 6 листопада, і буде змушений відповісти на додаткові запитання депутатів. Про це повідомило видання Politico.

Напередодні протягом трьох годин йому довелося відповідати на запитання про права жінок, конкурентоспроможність, добробут тварин та зв’язки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Відзначаємо, що відповіді, надані паном Варгеї, не збігаються з очікуваннями групи Renew Europe, тож ми підсумовуємо, що на цьому етапі не можемо підтримати його номінацію", – йдеться у пресрелізі за підсумками зустрічі.

Координаторка Комітету з навколишнього середовища, громадського здоров’я та безпеки харчових продуктів, депутатка ЄП від "Зелених" Сара Маттьє, додала: "Олівер Варгеї, призначений на посаду комісара, нас не переконав".

З 16 призначених єврокомісарів, які пройшли слухання цього тижня, Варгеї є єдиним, хто не пройшов.

Троє неназваних співрозмовників в ЄП розповіли Politico, що Варгеї підтримали лише "Європейські консерватори й реформісти", тоді як "Зелені", ліберали та соціал-демократи наполягали на ще одному раунді письмових запитань.

Варгеї повинен буде дати відповідь на них до понеділка, після чого координатори комітетів знову проведуть зустріч щодо його кандидатури, де для її погодження необхідно дві третини голосів. Якщо їм так і не вдасться досягнути рішення про схвалення або відхилення кандидатури, голосування перейде на рівень комітетів загалом, де для схвалення достатньо буде простої більшості.

18 липня Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу Європейської комісії.

17 вересня фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії.