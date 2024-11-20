Politico: Європарламент погодив усіх кандидатів у Єврокомісію

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Andre Coelho/EPA)

У середу, 20 листопада, Європейський парламент погодився затвердити усіх досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію. Про це повідомило Politico із посиланням на неназваних європейських посадовців.

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Це означає, що Єврокомісія зможе розпочати роботу вже 1 грудня.

У матеріалі йдеться, що з вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ретельно підбирала своїх 26 комісарів (по одному від кожної з 27 країн-членів Європейського Союзу, вона є комісаркою від Німеччини), щоб зміцнити свою владу над Єврокомісією та формувати політику ЄС.

Слухання кандидатів у єврокомісари почалися 4 листопада і мали завершитися минулого тижня. Весь цей час політики проходили різні перевірки.

Зокрема, декілька раундів проходив угорський політик Олівер Варгеї, якого пропонували на посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин.

Увесь цей час долі кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією (ЄНП) та соціал-демократами.

20 листопада було затверджено шість виконавчих віцепрезидентів (Каю Каллас з Естонії, Раффаеле Фітто з Італії, Роксану Мінзату з Румунії, Стефана Сежурне з Франції, Терезу Ріберу з Іспанії та Хенну Віркунен із Фінляндії), а також угорця Варгеї.

18 липня фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу Європейської комісії.

17 вересня фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії.