Politico: Мелони приватно заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом – плохая идея

Джорджа Мелони и Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat/EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Брюсселе в четверг, 22 января, заявила, что борьба с президентом США Дональдом Трампом является плохой идеей, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта с Америкой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Зато Мелони призвала всех сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как сумасшедшего или непредсказуемого, как это делали некоторые чиновники в частных разговорах в начале 2026 года в международной политике. Таким образом премьер Италии пыталась смягчить трансатлантическую напряженность.

После саммита глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры усвоили на этой неделе урок: противостояние Трампу в "твердой", но "неэскалационной" форме является эффективной стратегией, которую следует продолжать.

Лидеры созвали экстренный саммит в ответ на угрозу Трампа ввести тарифы на восемь европейских стран за возражения против его требования взять контроль над Гренландией. Кризис в трансатлантических отношениях доминировал в обсуждениях в Брюсселе и других европейских столицах, и лидеры собрались на ужин в четверг, чтобы попытаться разработать стратегию на будущее.

После того как Европейский Союз пригрозил использовать торговые и другие методы для мести, если Трамп реализует угрозу по тарифам, а рынки отреагировали негативно, президент США отступил и заявил, что хочет сделки по Гренландии.

Сообщения о вмешательстве Мелони указывают на то, что она хотела более осторожного подхода, чем некоторые лидеры за столом переговоров. В пятницу она принимала канцлера Германии Фридриха Мерца в Риме для обсуждения расширения сотрудничества в области обороны и промышленности.

Лидеры ЕС договорились встретиться снова в следующем месяце для "стратегического мозгового штурма" по вопросам адаптации к новому мировому порядку, в котором доминирует соперничество великих держав, а роль международного права уменьшается.

"У нас сложилось впечатление, что подавляющее большинство лидеров действительно определили последние недели как поворотный момент и что Европе следует действовать быстро на нескольких фронтах, чтобы иметь возможность защитить свои основные интересы. Нет никаких иллюзий относительно того, что кризис закончился", – отметил пятый собеседник.