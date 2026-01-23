Politico: Мелоні приватно заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом – погана ідея

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat/EPA)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті в Брюсселі в четвер, 22 січня, заявила, що боротьба з президентом США Дональдом Трампом є поганою ідеєю, оскільки Європа ризикує всім у разі конфлікту з Америкою. Про це повідомила газета Politico з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Натомість Мелоні закликала всіх зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного чи непередбачуваного, як це робили деякі чиновники у приватних розмовах на початку 2026 року у міжнародній політиці. Таким чином прем’єрка Італії намагалася пом'якшити трансатлантичну напруженість.

Після саміту очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери засвоїли цього тижня урок: протистояння Трампу в "твердій", але "неескалаційній" формі є ефективною стратегією, яку слід продовжувати.

Лідери скликали екстрений саміт у відповідь на погрозу Трампа запровадити тарифи на вісім європейських країн за заперечення проти його вимоги взяти контроль над Гренландією. Криза в трансатлантичних відносинах домінувала в обговореннях у Брюсселі та інших європейських столицях, і лідери зібралися на вечерю в четвер, щоб спробувати розробити стратегію на майбутнє.

Після того як Європейський Союз пригрозив використати торговельні та інші методи для помсти, якщо Трамп реалізує погрозу щодо тарифів, а ринки відреагували негативно, президент США відступив і заявив, що хоче угоди щодо Гренландії.

Повідомлення про втручання Мелоні вказують на те, що вона хотіла обережнішого підходу, ніж деякі лідери за столом переговорів. У п'ятницю вона приймала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Римі для обговорення розширення співробітництва в галузі оборони та промисловості.

Лідери ЄС домовилися зустрітись знову наступного місяця для "стратегічного мозкового штурму" з питань адаптації до нового світового устрою, в якому домінує суперництво великих держав, а роль міжнародного права зменшується.

"У нас склалося враження, що переважна більшість лідерів справді визначили останні тижні як поворотний момент і що Європі слід діяти швидко на кількох фронтах, щоб мати можливість захистити свої основні інтереси. Немає жодних ілюзій щодо того, що криза закінчилася", – зазначив п’ятий співрозмовник.