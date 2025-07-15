Politico: Трамп все еще считает, что Россия может победить в войне против Украины
Президент США Дональд Трамп все еще считает, что Россия может победить в войне против Украины. Вопрос только в том, сколько времени это займет, заявил Politico, высокопоставленный чиновник Белого дома.
По словам чиновника, Трамп всё ещё считает, что Москва обладает преимуществом. Но поскольку его разочарование в российском диктаторе Владимире Путине повышается, он охотнее участвует в конфликте, который, как он настаивал, может быстро урегулировать.
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"У России большая экономика, большая армия, более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто все равно. И хотя они добиваются медленного прогресса, они все же добиваются прогресса. Президент просто хочет остановить убийства", – заявил высокопоставленный чиновник.
- После разговора с Путиным Трамп заявил, что разочарован, потому что не удалось добиться никакого прогресса. В Кремле заявили, что диктатор сообщил президенту США о том, что не намерен отказываться от своих планов в Украине.
- 8 июля Трамп заявил, что Путин несет много чуши, но его поведение оказалось бессмысленным. Он "очень серьезно" рассматривает будущий законопроект о новых санкциях.
- 9 июля CNN опубликовала аудиозапись, на которой Трамп рассказал, что угрожал Путину "разбомбить Москву до основания".
- По данным NYT, Путин убежден, что оборона Украины рухнет.в ближайшие месяцы. Он якобы уверен в своей победе.
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