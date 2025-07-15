Politico: Трамп все еще считает, что Россия может победить в войне против Украины

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент США до сих пор считает, что у Москвы есть преимущество

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп все еще считает, что Россия может победить в войне против Украины. Вопрос только в том, сколько времени это займет, заявил Politico, высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам чиновника, Трамп всё ещё считает, что Москва обладает преимуществом. Но поскольку его разочарование в российском диктаторе Владимире Путине повышается, он охотнее участвует в конфликте, который, как он настаивал, может быстро урегулировать.

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"У России большая экономика, большая армия, более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто все равно. И хотя они добиваются медленного прогресса, они все же добиваются прогресса. Президент просто хочет остановить убийства", – заявил высокопоставленный чиновник.