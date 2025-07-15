Politico: Трамп усе ще думає, що Росія може перемогти у війні проти України
Президент США Дональд Трамп усе ще вважає, що Росія може перемогти у війні проти України. Питання тільки в тому, скільки часу це займе, заявив Politico високопоставлений чиновник Білого дому.
За словами чиновника, Трамп усе ще вважає, що Москва має перевагу. Але оскільки його розчарування російським диктатором Володимиром Путіним зростає, то він більш охоче бере участь у конфлікті, який, як він наполягав, може швидко врегулювати.
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"У Росії більша економіка, більша армія, більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м’ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони досягають повільного прогресу, вони все одно досягають прогресу. Президент просто хоче зупинити вбивства", – заявив високопоставлений чиновник.
- Після розмови з Путіним Трамп заявив, що розчарований, тому що не вдалося досягти жодного прогресу. У Кремлі заявили, що диктатор повідомив президента США про те, що не має наміру відмовлятися від своїх планів в Україні.
- 8 липня Трамп заявив, що Путін говорить багато фігні, але його поведінка виявилася беззмістовною. Він "дуже серйозно" розглядає майбутній законопроєкт щодо нових санкцій.
- 9 липня CNN опублікувало аудіозапис, на якому Трамп розповів, що погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса".
- За інформацією NYT, Путін переконаний, що оборона України впаде у найближчі місяці. Він нібито впевнений у своїй перемозі.
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