Politico: Трамп усе ще думає, що Росія може перемогти у війні проти України

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп усе ще вважає, що Росія може перемогти у війні проти України. Питання тільки в тому, скільки часу це займе, заявив Politico високопоставлений чиновник Білого дому.

За словами чиновника, Трамп усе ще вважає, що Москва має перевагу. Але оскільки його розчарування російським диктатором Володимиром Путіним зростає, то він більш охоче бере участь у конфлікті, який, як він наполягав, може швидко врегулювати.

Читайте також Кінець флірту: Трамп відвернувся від Путіна

"У Росії більша економіка, більша армія, більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м’ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони досягають повільного прогресу, вони все одно досягають прогресу. Президент просто хоче зупинити вбивства", – заявив високопоставлений чиновник.