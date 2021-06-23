"Политико-правовое решение". В Слуге народа хотят расширить полномочия Зеленского

Депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 5672, который позволяет президенту принимать политико-правовые решения для ускоренного обмена удерживаемыми лицами с Россией и подконтрольных ей боевиками. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

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Инициаторы законопроекта – нардепы СН Николай Стефанчук и Николай Калаур. Они предлагают дополнить уголовный кодекс разделом "XV-I Политико-правовое решение".

Предлагается, чтобы президент в форме указа мог принимать политико-правовое решение как "исключительную уголовно-правовую меру" – для ускоренного возвращения в Украину граждан, которые удерживаются, привлекаются к ответственности или осуждены в РФ или на временно оккупированных территорий.

Задание политико-правого решения – правовое обеспечение обмена таких людей на лиц, которых привлекают к уголовной ответственности в Украине, до решения украинского суда.

Положения статьи о политико-правовом решении распространяются на лиц, которые законно защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности на Донбассе.

Предлагается, что институт политико-правового решения будет временным – и его отменят после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена удерживаемыми лицами с РФ и подконтрольными ей боевиками.

Также законопроектом предлагается не применять сроков давности к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые были совершены на временно оккупированных территориях.

В объяснительной записке инициаторы законопроекта отмечают, что для обмена лиц, которых привлекают к ответственности в Украине, необходимо, чтобы их либо освободили от уголовной ответственности, либо осудили и освободили от наказания. Однако этот путь обычно долгий, считают нардепы.

Кроме того, они пишут, что в Украине ограничен круг лиц, которых могут освободить от ответственности или наказания. Также депутаты считают, что значительные ограничения есть и в законах об амнистии.

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Марк Сировой

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