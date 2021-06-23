"Политико-правовое решение". В Слуге народа хотят расширить полномочия Зеленского
Депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 5672, который позволяет президенту принимать политико-правовые решения для ускоренного обмена удерживаемыми лицами с Россией и подконтрольных ей боевиками. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.
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Инициаторы законопроекта – нардепы СН Николай Стефанчук и Николай Калаур. Они предлагают дополнить уголовный кодекс разделом "XV-I Политико-правовое решение".
Предлагается, чтобы президент в форме указа мог принимать политико-правовое решение как "исключительную уголовно-правовую меру" – для ускоренного возвращения в Украину граждан, которые удерживаются, привлекаются к ответственности или осуждены в РФ или на временно оккупированных территорий.
Задание политико-правого решения – правовое обеспечение обмена таких людей на лиц, которых привлекают к уголовной ответственности в Украине, до решения украинского суда.
Положения статьи о политико-правовом решении распространяются на лиц, которые законно защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности на Донбассе.
Предлагается, что институт политико-правового решения будет временным – и его отменят после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена удерживаемыми лицами с РФ и подконтрольными ей боевиками.
Также законопроектом предлагается не применять сроков давности к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые были совершены на временно оккупированных территориях.
В объяснительной записке инициаторы законопроекта отмечают, что для обмена лиц, которых привлекают к ответственности в Украине, необходимо, чтобы их либо освободили от уголовной ответственности, либо осудили и освободили от наказания. Однако этот путь обычно долгий, считают нардепы.
Кроме того, они пишут, что в Украине ограничен круг лиц, которых могут освободить от ответственности или наказания. Также депутаты считают, что значительные ограничения есть и в законах об амнистии.
- При каденции президента Владимира Зеленского произошло два обмена пленных.
- Первый обмен был с Россией 7 сентября 2019 года. Тогда Украина, в частности вернула политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и еще 32 украинцев. России отдали пропагандиста Кирилла Вышинского, подозреваемого в причастности к трагедии MH17 Владимира Цемаха и еще более 30 человек.
- 29 декабря 2019-го был второй обмен при каденции Зеленского – с контролируемыми РФ боевиками на Донбассе. В Украину вернулись 76 человек, в том числе журналист Станислав Асеев. Оккупанты получили, в частности террористов, которые устроили взрыв у харьковского дворца спорта.
- В конце декабря 2020-го министр реинтеграции Резников заявил, что боевики ждут приказ Москвы и затягивают переговоры о новом обмене.
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