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Полиция: Женщину с двумя детьми, которые были на крыше в Олешках, удалось спасти – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 23:59
Полиция: Женщину с двумя детьми, которые были на крыше в Олешках, удалось спасти – фото - Фото
Скриншот видео

Национальная полиция сообщила о спасении женщины с двумя детьми, которые были на крыше в оккупированных Олешках, – видео с их просьбой о помощи ранее распространилось в интернете.

Бойцы одной из защищающих Украину на южном направлении артиллерийских бригад ВСУ во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми.

"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И нам – это удалось. Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь. В настоящее время они находятся в безопасном месте", – сообщили в полиции.

Полиция: Женщину с двумя детьми, которые были на крыше в Олешках, удалось спасти – фото

Полиция: Женщину с двумя детьми, которые были на крыше в Олешках, удалось спасти – фото

Вот видео, как военные передают воду семье.

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Наталья Медведева
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