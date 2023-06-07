Полиция: Женщину с двумя детьми, которые были на крыше в Олешках, удалось спасти – фото

Национальная полиция сообщила о спасении женщины с двумя детьми, которые были на крыше в оккупированных Олешках, – видео с их просьбой о помощи ранее распространилось в интернете.

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Бойцы одной из защищающих Украину на южном направлении артиллерийских бригад ВСУ во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми.

"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И нам – это удалось. Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь. В настоящее время они находятся в безопасном месте", – сообщили в полиции.

Вот видео, как военные передают воду семье.

Зеленский раскритиковал Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Вечером 7 июня появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Президент заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области абсолютно катастрофическая.

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