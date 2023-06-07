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Поліція: Жінку з двома дітьми, які були на даху в Олешках, вдалося врятувати – фото

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 23:59
Поліція: Жінку з двома дітьми, які були на даху в Олешках, вдалося врятувати – фото - Фото
Скриншот відео

Національна поліція повідомила про порятунок жінки з двома дітьми, які були на даху в окупованих Олешках, – відео з їх проханням про допомогу раніше поширилося в інтернеті.

Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, які захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми.

"Одразу вирішили знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І нам – це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу. Наразі вони перебувають у безпечному місці", – повідомили в поліції.

Поліція: Жінку з двома дітьми, які були на даху в Олешках, вдалося врятувати – фото

Поліція: Жінку з двома дітьми, які були на даху в Олешках, вдалося врятувати – фото

Ось відео, як військові передають воду сім'ї.

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Читайте також: Каховська ГЕС. Бійці ЗСУ з дрону передали воду жінці в окупованих Олешках – відео

Наталія Медведєва
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