Поліція: Жінку з двома дітьми, які були на даху в Олешках, вдалося врятувати – фото

Національна поліція повідомила про порятунок жінки з двома дітьми, які були на даху в окупованих Олешках, – відео з їх проханням про допомогу раніше поширилося в інтернеті.

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Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, які захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми.

"Одразу вирішили знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І нам – це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу. Наразі вони перебувають у безпечному місці", – повідомили в поліції.

Ось відео, як військові передають воду сім'ї.

Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Президент заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є абсолютно катастрофічною.

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