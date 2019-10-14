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Полиция назвала количество участников сегодняшних акций в Киеве

Полиция назвала количество участников сегодняшних акций в Киеве - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
14.10.2019, 21:37

Правонарушений на акциях в Киеве полиция не зафиксировала

В акции "Нет капитуляции", которая началась на Майдане Независимости и закончилась под Офисом президента, приняли участие 12 000 человек. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что правонарушений на сегодняшних акциях в Киеве правоохранители не зафиксировали.

Службу в центре столицы несли полторы тысячи полицейских.

"Всего в первом марше приняли участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12000 участников", - сказал Крищенко.

Сегодня в Киеве прошли мероприятия ко Дню защитника Украины, а также в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА). Участники выступили против политики президента Владимира Зеленского в отношении разрешения конфликта в Донбассе.

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полиция киев акция капитуляция
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