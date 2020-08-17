Полиция открыла дело против Кивы: не опроверг свой фейк о Гандзюк

В 2018 году в эфире телеканала Еспресо Кива обвинил Гандзюк в коррупции. Суд обязал его опровергнуть эту недостоверную информацию

Полиция Киева открыла уголовное производство против депутата Оппозиционной платформы — За життя Ильи Кивы. Он не выполнил решение суда и не опроверг свое высказывание о помощнице мэра Херсона и гражданской активистке Екатерине Гандзюк. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания Миллер, которая представляет интересы отца Гандзюк.

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Дело открыто по ч. 1 ст. 382 (Невыполнение судебного решения) УК. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме от 8 500 до 17 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

В июне 2019 года Соломенский суд Киева признал недостоверным высказывание Кивы о Гандзюк в эфире телеканала Еспресо. Депутат утверждал, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета". Его обязали опровергнуть эту информацию и выплатить отцу Гандзюк судебный сбор в размере 1409,6 грн.

22 апреля Днепровский районный отдел Государственной исполнительной службы в Киеве наложил арест на счета Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

Вадим Ребрина

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