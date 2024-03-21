Полномочия Запорожского облсовета отдали ОВА. Нардеп от СН: 100% решит очень много проблем

Вениславский объяснил, почему вопрос рассматривал комитет по нацбезопасности, а не местному самоуправлению: касалось военно-гражданской администрации

Федор Вениславский (Фото: пресс-служба президента)

Член комитета по национальной безопасности и обороне парламента Федор Вениславский заявил, что принятое нардепами постановление о передаче полномочий от Запорожского областного совета военной администрации "100% решит очень много проблем" насчет объектов критической инфраструктуры и восстановления. Об этом избранник от Слуг народа рассказал в комментарии LIGA.net.

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Нардеп объяснил, почему этот вопрос не рассматривался комитетом по местному самоуправлению: все вопросы по военно-гражданским администрациям находятся в ведении комитета по нацбезопасности.

По словам Вениславского, в комитете рассматривали "несколько десятков" таких постановлений, а вопросов к этому проекту не было.

Нардеп считает, что решение "100% решит очень много проблем", связанных с обеспечением жизнедеятельности и функционирования объектов критической инфраструктуры, а также восстановлением разрушенных объектов.

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Сегодня Рада приняла инициированное президентом Владимиром Зеленским постановление №9118, предусматривающее передачу полномочий Запорожского областного совета в областную военную администрацию на время действия военного положения и на месяц после его отмены (перечень изменений читайте здесь).

В последний раз облсовет дистанционно собирался весной 2022 года, но местный депутат заявил, что институция в "ежедневном режиме" работала вне сессий.

Ранее LIGA.net получила от собеседника в Голосе повестку дня на 20-21 марта, и по ней это постановление нардепы должны были рассматривать вчера, однако голосования не было. Также вчера из повестки дня Рады были исключены законопроекты о множественном гражданстве и декларировании иностранного гражданства: в оппозиции говорят, что из-за нехватки голосов, но глава СН в Раде отрицает распад монобольшинства.

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