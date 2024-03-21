Повноваження Запорізької облради віддали ОВА. Нардеп від СН: 100% вирішить дуже багато проблем

Веніславський пояснив, чому питання розглядав комітет з нацбезпеки, а не з місцевого самоврядування: стосувалося військово-цивільної адміністрації

Федір Веніславський (Фото: пресслужба президента)

Член комітету з національної безпеки й оборони парламенту Федір Веніславський заявив, що ухвалена нардепами постанова про передання повноважень від Запорізької обласної ради до військової адміністрації "100% вирішить дуже багато проблем" щодо об'єктів критичної інфраструктури та відбудови. Про це обранець від Слуг народу розповів у коментарі LIGA.net.

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Нардеп пояснив, чому це питання не розглядалося комітетом з місцевого самоврядування: усі питання щодо військово-цивільних адміністрацій перебувають у віданні комітету з нацбезпеки.

За словами Веніславського, у комітеті розглядали "кілька десятків" таких постанов, а питань до цього проєкту не було.

Нардеп вважає, що постанова "100% вирішить дуже багато проблем", пов'язаних з забезпеченням життєдіяльності та функціонування об‘єктів критичної інфраструктури, а також відбудовою зруйнованих об‘єктів.

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Сьогодні Рада ухвалила ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118, яка передбачає передання повноважень Запорізької обласної ради до обласної військової адміністрації на час дії воєнного стану і на місяць після його скасування (перелік змін читайте тут).

Востаннє облрада дистанційно збиралася навесні 2022 року, але місцевий депутат заявив, що вона в "щоденному режимі" працювала поза сесіями.

Раніше LIGA.net отримала від співрозмовника у Голосі порядок денний на 20-21 березня, і за ним цю постанову нардепи мали розглядати учора, проте голосування не було. Також учора з порядку денного Ради були виключені законопроєкти про множинне громадянство та декларування іноземного громадянства: в опозиції кажуть, що через брак голосів, але голова СН у Раді заперечує розпад монобільшості.

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