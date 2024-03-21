Рада ухвалила постанову Зеленського: повноваження Запорізької облради передали ОВА

Востаннє облрада збиралася онлайн у березні 2022 року. Депутат каже, що продовжували працювати без сесій

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада ухвалила ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк. Цей документ передбачає передання повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації на час дії воєнного стану і на місяць після його скасування.

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Железняк написав, що постанову ухвалили 236 голосами. Даних поіменного голосування поки немає.

У документі вказано, що військова адміністрація порушила перед президентом питання про передання їй повноважень облради — і той ініціював проєкт постанови.

У тексті є наступна мотивація: востаннє облрада дистанційно збиралася на сесію у березні 2022 року — відповідно вона не може розв'язувати питання щодо діяльності комунальних закладів (ці моменти якраз і розглядають на сесіях).

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Згідно із законом про правовий режим воєнного стану, постанова впроваджує наступне:

→ повноваження обласної ради здійснюватиме обласна військова адміністрація (ОВА);

→ виконавчий апарат облради підпорядковуватиметься начальнику ОВА;

→ обласна рада не здійснюватиме свої повноваження;

→ комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад області, підпорядковуватимуться ОВА;

→ управління об'єктами спільної власності територіальних громад області здійснюватиметься начальником ОВА;

→ начальник ОВА зможе звільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Це діятиме під час воєнного стану та 30 днів після його закінчення.

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18 березня депутат облради від За майбутнє Аскад Ашурбеков заявив, що інституція в "щоденному режимі" продовжує координувати роботу понад ста підприємств, зокрема й стратегічних.

Він визнав проблему з відсутністю сесій, проте зауважив, що керівництво облради отримує заробітну плату та бере участь у спільних заходах з ОВА.

Політик від імені місцевих депутатів просив парламентарів "не допустити руйнування роботи" облради.

Раніше LIGA.net отримала від співрозмовника у Голосі порядок денний на 20-21 березня, і за ним цю постанову нардепи мали розглядати учора, проте голосування не було.

отримала від співрозмовника у Голосі порядок денний на 20-21 березня, і за ним цю постанову нардепи мали розглядати учора, проте голосування не було. Також учора з порядку денного Ради були виключені законопроєкти про множинне громадянство та декларування іноземного громадянства.

В опозиції кажуть, що винуватий брак голосів, але голова Слуг народу в Раді заперечує розпад монобільшості.

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