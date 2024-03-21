Рада приняла постановление Зеленского: полномочия Запорожского облсовета передали ОВА

В последний раз облсовет собирался онлайн в марте 2022 года. Депутат говорит, что продолжали работать без сессий

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада приняла инициированное президентом Владимиром Зеленским постановление №9118, сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. Этот документ предусматривает передачу полномочий Запорожского областного совета областной военной администрации на время действия военного положения и на месяц после его отмены.

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Железняк написал, что постановление приняли 236 голосами. Данных поименного голосования пока нет.

В документе указано, что военная администрация подняла перед президентом вопрос о передаче ему полномочий облсовета — и тот инициировал проект постановления.

В тексте есть следующая мотивация: в последний раз облсовет дистанционно собирался на сессию в марте 2022 года — соответственно он не может решать вопросы насчет деятельности коммунальных учреждений (эти моменты как раз и рассматривают на сессиях).

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Согласно закону о правовом режиме военного положения, постановление вводит следующее:

→ полномочия областного совета будет осуществлять областная военная администрация (ОВА);

→ исполнительный аппарат облсовета будет подчиняться начальнику ОВА;

→ областной совет не будет осуществлять свои полномочия;

→ коммунальные предприятия, учреждения и организации, основанные на базе имущества общей собственности территориальных общин области, будут подчиняться ОВА;

→ управление объектами общей собственности территориальных общин области будет осуществляться начальником ОВА;

→ начальник ОВА сможет освобождать от исполнения должностных обязанностей работников исполнительного аппарата областного совета (для таких работников объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность).

Это будет действовать во время военного положения и 30 дней после его окончания.

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18 марта депутат облсовета от За майбутнє Аскад Ашурбеков заявил, что институция в "ежедневном режиме" продолжает координировать работу более ста предприятий, в том числе стратегических.

Он признал проблему с отсутствием сессий, однако отметил, что руководство облсовета получает заработную плату и участвует в совместных мероприятиях с ОВА.

Политик от имени местных депутатов просил парламентариев "не допустить разрушения работы" облсовета.

Ранее LIGA.net получила от собеседника в Голосе повестку дня на 20-21 марта, и по ней это постановление нардепы должны были рассматривать вчера, однако голосования не было.

получила от собеседника в Голосе повестку дня на 20-21 марта, и по ней это постановление нардепы должны были рассматривать вчера, однако голосования не было. Также вчера из повестки дня Рады были исключены законопроекты о множественном гражданстве и декларировании иностранного гражданства.

В оппозиции говорят, что виновата "нехватка голосов", но глава Слуг народа в Раде отрицает распад монобольшинства.

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