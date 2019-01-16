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16.01.2019, 06:43

Полозов: Адвокаты украинских моряков обжалуют решение суда

Полозов: Адвокаты украинских моряков обжалуют решение суда - Фото
Украинские моряки в РФ (Фото - facebook.com/Alex King)

Адвокаты моряков имеют три дня на обжалование решения Лефортовского суда Москвы

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Адвокаты будут подавать апелляции на решение Лефортовского суда Москвы по делу украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Громадське.

Адвокаты моряков имеют три дня на обжалование решения.

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"Подача апелляционных жалоб, это минимальная процедура, для того, чтобы дальше подать индивидуальные жалобы по каждому моряку в Европейский суд по правам человека", - сказал Полозов

По его словам, рассмотрение дел, вероятно, состоится в феврале.

15 января 2019 года суд принял решения по 20-ти пленным морякам.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Читайте также: Украинские моряки в Москве. Вину не признают, показаний не дают

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Теги: суд, Николай Полозов, апелляция, украинские моряки
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