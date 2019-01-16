Полозов: Адвокаты украинских моряков обжалуют решение суда

Украинские моряки в РФ (Фото - facebook.com/Alex King)

Адвокаты будут подавать апелляции на решение Лефортовского суда Москвы по делу украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Громадське.

Адвокаты моряков имеют три дня на обжалование решения.

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"Подача апелляционных жалоб, это минимальная процедура, для того, чтобы дальше подать индивидуальные жалобы по каждому моряку в Европейский суд по правам человека", - сказал Полозов

По его словам, рассмотрение дел, вероятно, состоится в феврале.

15 января 2019 года суд принял решения по 20-ти пленным морякам.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

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