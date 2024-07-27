Польша разрешила пограничникам применять оружие против "агрессивных мигрантов" – BBC

Варшава обвиняет Беларусь в поощрении мигрантов нелегально въезжать в Польшу с целью дестабилизации ЕС, отметили журналисты

Граница с Польшей. Иллюстративное изображение (Фото: Пограничная служба Польши)

Парламент Польши декриминализировал при определенных обстоятельствах применение огнестрельного оружия пограничниками для самозащиты. В то же время неправительственные организации говорят, что законодательные изменения противоречат стандартам прав человека. Об этом сообщило издание BBC.

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В польском правительстве утверждают, что такие изменения необходимы для защиты границы с Беларусью от "все более агрессивных банд мигрантов".

В частности, журналисты привели в пример инцидент, который произошел в прошлом месяце, когда 21-летний солдат умер после того, как получил ножевое ранение, пытаясь предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Дущика, 13 офицеров пограничной службы пострадали от нападений мигрантов за три года.

Он заявил, что офицеры будут освобождены от уголовной ответственности, если они используют оружие в ответ на прямое нападение, чтобы защитить жизнь своих коллег.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти и другие правозащитные организации призвали польских депутатов отклонить предложения. Он заявил, что они противоречат стандартам прав человека.

Варшава обвиняет Беларусь в поощрении мигрантов из Азии и Африки нелегально въезжать в Польшу с целью дестабилизации Европейского Союза, добавили в ВВС.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на белорусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью, а два дня спустя страна отправила на границу военную жандармерию.

5 июля Reuters писало, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью.

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