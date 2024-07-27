Польща дозволила прикордонникам застосовувати зброю для самозахисту від "агресивних мігрантів" – BBC

Варшава звинувачує Білорусь у заохоченні мігрантів нелегально в'їжджати у Польщу з метою дестабілізації ЄС, зазначили журналісти

Кордон із Польщею. Ілюстративне зображення (Фото: Прикордонна служба Польщі)

Парламент Польщі декриміналізував за певних обставин застосування вогнепальної зброї прикордонниками для самозахисту. Водночас неурядові організації кажуть, що законодавчі зміни суперечать стандартам прав людини. Про це повідомило видання BBC.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У польському уряді стверджують, що такі зміни необхідні для захисту кордону з Білоруссю від "дедалі агресивніших банд мігрантів".

Зокрема, журналісти навели як приклад інцидент, що відбувся минулого місяця, коли 21-річний солдат помер після того, як отримав ножове поранення, намагаючись запобігти нелегальному в'їзду мігрантів до країни.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Дущика, 13 офіцерів прикордонної служби постраждали від нападів мігрантів за три роки.

Він заявив, що офіцери будуть звільнені від кримінальної відповідальності, якщо вони використають зброю у відповідь на прямий напад, щоб захистити життя своїх колег.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті та інші правозахисні організації закликали польських депутатів відхилити пропозиції. Він заявив, що вони суперечать стандартам прав людини.

Варшава звинувачує Білорусь у заохоченні мігрантів з Азії й Африки нелегально в'їжджати до Польщі з метою дестабілізації Європейського Союзу, додали у ВВС.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю, а через два дні країна відправила на кордон військову жандармерію.

5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.

Читайте також: Bloomberg: Польща скоротила потік мігрантів із Білорусі погрозами закрити експорт із Китаю до ЄС