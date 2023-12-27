Польша – страна-лидер по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам – опрос

Президент Польши Анджей Дуда и глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера (Фото: EPA)

Лидером по уровню положительного отношения украинцев к соседним странам является Польша. На последнем месте – Беларусь, Россия не была включена в этот перечень. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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Сейчас, по данным социологов, 66% опрошенных украинцев относятся к Польше положительно, отрицательно – 8%, нейтрально – 22%.

Более 50% украинцев считают, что население Польши положительно относится к Украине, тогда как 13% респондентов уверены, что поляки негативно настроены к Украине.

На последнем месте в рейтинге отношения к соседям – Беларусь. Согласно социологическим данным, 78% украинцев сейчас негативно относятся к Беларуси, причем 58% из них – однозначно негативно.

Нейтральное отношение к Беларуси демонстрируют 12% респондентов – это наименьший показатель нейтральности среди всех соседей, отметили социологи. Положительно в конце 2023 года к Беларуси относятся менее 5%.

Фото: Опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива

В то же время подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% – однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят лишь 7% украинцев.

Положительное отношение среди респондентов преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). В то же время, отметили социологи, нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев.

По данным опроса, общественное мнение относительно Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).

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Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, сейчас о ней преобладает негативное отношение относительного большинства граждан (46%). Нейтральное отношение имеют 27%, а вот положительное – 21%.

Также, согласно информации социологов, представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также преимущественно негативное – так считают 37% населения. 17% полагают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально.

Согласно опросу КМИС, в декабре 2023 года около 74% опрошенных украинцев считают, что страна не должна отказываться от своих территорий.

15 декабря из опроса КМИС стало известно, что большинство украинцев поддерживает Израиль в войне против террористов ХАМАС.

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