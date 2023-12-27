Польща – країна-лідер за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн — опитування

Згідно з соціологічним опитуванням, майже 80% українців наразі негативно ставляться до Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда та голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера (Фото: EPA)

Лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща. На останньому місці — Білорусь, Росію не було включено до цього переліку. Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Наразі, за даними соціологів, 66% опитаних українців ставляться до Польщі позитивно, негативно — 8%, нейтрально — 22%.

Понад 50% українців вважають, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів впевнені, що поляки негативно налаштовані до України.

На останньому місці у рейтингу ставлення до сусідів – Білорусь. Згідно із соціологічними даними, 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому 58% з них — однозначно негативно.

Нейтральне ставлення до Білорусі демонструють 12% респондентів — це найменший показник нейтральності серед усіх сусідів, зауважили соціологи. Позитивно наприкінці 2023 року до Білорусі ставляться менше ніж 5%.

Фото: Опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Водночас переважна більшість українців вважають, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% — однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців.

ДОВІДКА.

Результати соціологічного опитування, яке проводилося Фондом "

Позитивне ставлення серед респондентів переважає як до Молдови (49,5% проти 8% негативного), так і до Румунії (47% проти 9% відповідно). Водночас, зазначили соціологи, нейтрально ж до обох країн ставляться по 38% українців.

За даними опитування, громадська думка щодо Словаччини порівну розділилася між тими, хто має нейтральне ставлення до цієї країни, і тими, хто має позитивне сприйняття (по 38,5%).

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Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, щодо якої наразі переважає негативне ставлення відносної більшості громадян (46%). Нейтральне ставлення мають 27%, а от позитивне — 21%.

Також, згідно з інформацією соціологів, уявлення українців про те, як угорське населення ставиться до України, також переважно негативне — так вважають 37% населення. 17% вважають, що угорці ставляться до України позитивно, а 29% — нейтрально.

Згідно з опитуванням КМІС, у грудні 2023 року близько 74% опитаних українців вважають, що країна не повинна відмовлятися від своїх територій.

15 грудня з опитування КМІС стало відомо, що переважна більшість українців підтримує Ізраїль у війні проти терористів ХАМАС.

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