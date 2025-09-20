Польша мобилизовала "все имеющиеся силы и ресурсы" во время обстрела РФ по Украине

В ночь на 20 сентября Польша поднимала свои и союзнические истребители во время российского обстрела Украины

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Оперативный командующий Вооруженных Сил Польши мобилизовал все имеющиеся силы и ресурсы во время массированного обстрела Россией Украины в ночь на 20 сентября. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

Отмечается, что утром польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве страны в результате российских ударов по Украине.

В частности очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в "наивысший уровень боевой готовности".

Позже Оперативное командование ВС Польши сообщило, что польская и союзная авиация завершили патрулирование воздушного пространства страны.

Активированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернули к стандартной оперативной деятельности.