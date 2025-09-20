Польша мобилизовала "все имеющиеся силы и ресурсы" во время обстрела РФ по Украине
Оперативный командующий Вооруженных Сил Польши мобилизовал все имеющиеся силы и ресурсы во время массированного обстрела Россией Украины в ночь на 20 сентября. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.
Отмечается, что утром польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве страны в результате российских ударов по Украине.
В частности очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в "наивысший уровень боевой готовности".
Позже Оперативное командование ВС Польши сообщило, что польская и союзная авиация завершили патрулирование воздушного пространства страны.
Активированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернули к стандартной оперативной деятельности.
- В ночь на 20 сентября россияне массированно атаковали Украину. Враг запустил 579 дронов разных типов, восемь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 32 крылатые ракеты Х-101.
- Под вражеским ударом оказались Днепр и область, Николаевская, Черниговская области, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
- Больше всего пострадала Днепропетровская область. Там в результате обстрелов погиб человек, еще 26 пострадали.
