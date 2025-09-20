Польща мобілізувала "всі наявні сили та ресурси" під час масованого обстрілу РФ по Україні

У ніч проти 20 вересня Польща підіймала свої та союзницькі винищувачі під час російського обстрілу України

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Оперативний командувач Збройних Сил Польщі мобілізував усі наявні сили та ресурси під час масованого обстрілу Росією України в ніч проти 20 вересня. Про це відомство повідомило в соцмережі Х.

Зазначається, що вранці польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі країни внаслідок російських ударів по Україні.

Зокрема чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у "найвищий рівень бойової готовності".

Пізніше Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що польська та союзницька авіація завершила патрулювання повітряного простору країни.

Активовані наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернули до стандартної оперативної діяльності.