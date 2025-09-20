Польща мобілізувала "всі наявні сили та ресурси" під час масованого обстрілу РФ по Україні
Оперативний командувач Збройних Сил Польщі мобілізував усі наявні сили та ресурси під час масованого обстрілу Росією України в ніч проти 20 вересня. Про це відомство повідомило в соцмережі Х.
Зазначається, що вранці польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі країни внаслідок російських ударів по Україні.
Зокрема чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у "найвищий рівень бойової готовності".
Пізніше Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що польська та союзницька авіація завершила патрулювання повітряного простору країни.
Активовані наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернули до стандартної оперативної діяльності.
- У ніч проти 20 вересня росіяни масовано атакували Україну. Ворог запустив 579 дронів різних типів, вісім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 32 крилаті ракети Х-101.
- Під ворожим ударом опинилися Дніпро й область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
- Найбільше постраждала Дніпропетровська область. Там унаслідок обстрілу загинула людина, ще 26 постраждали.
