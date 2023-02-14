Поляки сражаются в весовой категории выше своей. Байден едет поблагодарить их – Белый дом

Президент США Джо Байден решил поехать в Польшу во время визита в Европу, чтобы лично поблагодарить поляков за помощь Украине в противостоянии России. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что Польша стала ярым союзником, огромным сторонником Украины и приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев, которые приехали туда в поисках безопасности.

"Поляки – простите за каламбур – но они сражаются в весовой категории намного выше своего веса. И мы очень ценим всю их поддержку", – сказал Кирби.

Он добавил, что Байден хочет лично поблагодарить президента Польши Анджея Дуду и весь польский народ.

"Президент хочет лично поблагодарить президента Дуду. Он хочет лично поблагодарить поляков. Он хочет высказать более широкое мнение о том, насколько это важно для мужества и единства", – сказал представитель Белого дома.

В Польше по состоянию на конец 2022 года находилось более 950 000 беженцев из Украины, более 9 млн украинцев пересекли границу с Польшей с 24 февраля, по данным польских пограничников.

Польша стала международным хабом для помощи Украине, выступает инициатором и поддерживает идеи об усилении военной помощи Вооруженным Силам Украины, обучает украинские экипажи танкистов и готова в координации со странами НАТО передать ВСУ истребители.

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Наталія Медведєва

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