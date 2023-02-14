UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поляки сражаются в весовой категории выше своей. Байден едет поблагодарить их – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 07:19
Поляки сражаются в весовой категории выше своей. Байден едет поблагодарить их – Белый дом - Фото
Джо Байден и Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден решил поехать в Польшу во время визита в Европу, чтобы лично поблагодарить поляков за помощь Украине в противостоянии России. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель Белого дома подчеркнул, что Польша стала ярым союзником, огромным сторонником Украины и приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев, которые приехали туда в поисках безопасности.

"Поляки – простите за каламбур – но они сражаются в весовой категории намного выше своего веса. И мы очень ценим всю их поддержку", – сказал Кирби.

Он добавил, что Байден хочет лично поблагодарить президента Польши Анджея Дуду и весь польский народ.

"Президент хочет лично поблагодарить президента Дуду. Он хочет лично поблагодарить поляков. Он хочет высказать более широкое мнение о том, насколько это важно для мужества и единства", – сказал представитель Белого дома.

  • В Польше по состоянию на конец 2022 года находилось более 950 000 беженцев из Украины, более 9 млн украинцев пересекли границу с Польшей с 24 февраля, по данным польских пограничников.
  • Польша стала международным хабом для помощи Украине, выступает инициатором и поддерживает идеи об усилении военной помощи Вооруженным Силам Украины, обучает украинские экипажи танкистов и готова в координации со странами НАТО передать ВСУ истребители.

Читайте также: Дуда: Визит Байдена в Польшу — это укрепление безопасности и восточного фланга НАТО

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша анджей дуда военная помощь джо байден джон кирби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 