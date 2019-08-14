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"Поползла зрада". ГПУ заявляет, что дело Новинского не закрыто

"Поползла зрада". ГПУ заявляет, что дело Новинского не закрыто - Фото
Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 17:30

Сегодня утром в СМИ появилась информация о закрытии ГПУ расследования по так называемому "церковному делу"

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла информацию о том, что дело против главы фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского закрыто. Об этом она написала в Facebook.

"По СМИ поползла очередная "зрада": Луценко закрыл дело по Новинскому. Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается", - сообщила Сарган.

Она рассказала, что решение следователя о закрытии дела действительно было. Следователь ссылался на решение Печерского райсуда Киева от 25 июня. Им постановлялось, что ГПУ в месячный срок должна либо прекратить расследование, либо передать материалы в суд. Однако 12 августа решение следователя было отменено ГПУ по двум причинам, говорит Сарган. Во-первых, решение Печерского суда так и не вступило в силу, поскольку находится на кассационном рассмотрении в Верховном Суде. Во-вторых, в соответствии с УПК следователь не обладал полномочиями закрывать производство.  

Таким образом, расследование продолжается.

Сегодня утром в СМИ появилось сообщение о том, что расследование дела Новинского якобы закрыто ГПУ. Журналисты ссылались на адвоката политика Олега Татарова. Он в качестве аргумента приводил то самое решение следователя, которое, как сообщила Сарган, было отменено 12 августа.

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