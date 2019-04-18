Порошенко не придет к Зеленскому на 1+1: нет шансов попасть

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующего президента и кандидата в президенты Петра Порошенко не пригласили на эфир программы Право на власть на телеканале 1+1, на котором должен быть его соперник Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него (Порошенко -ред.) сегодня нет никаких шансов пробиться на эфире канала", - сказал он.

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По словам Медведева, Порошенко не получал приглашения от телеканала 1+1 на сегодняшний эфир.

Сегодня, 18 апреля, Владимир Зеленский должен стать гостем программы Право на власть, где планирует представить свою команду.