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18.04.2019, 18:25

Порошенко не придет к Зеленскому на 1+1: нет шансов попасть

Порошенко не придет к Зеленскому на 1+1: нет шансов попасть - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главу государства не пригласили на 1+1 на эфир с Зеленским, сообщили в штабе Порошенко

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Действующего президента и кандидата в президенты Петра Порошенко не пригласили на эфир программы Право на власть на телеканале 1+1, на котором должен быть его соперник Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него (Порошенко -ред.) сегодня нет никаких шансов пробиться на эфире канала", - сказал он.

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По словам Медведева, Порошенко не получал приглашения от телеканала 1+1 на сегодняшний эфир.

Сегодня, 18 апреля, Владимир Зеленский должен стать гостем программы Право на власть, где планирует представить свою команду.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, 1+1
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