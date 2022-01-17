Порошенко о попытке ГБР вручить повестку: Мне сказали, что там какие-то пранкеры и блогеры
Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с "побегом" от Госбюро расследований в середине декабря, когда ему пытались вручить повестку о вызове на допрос. В интервью Украинской правде лидер Евросолидарности сказал – не был уверен, что это сотрудники ГБР, а не "блогеры" и "пранкеры", а его водителя тогда "переклинило".
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У Порошенко спросили, не сожалеет ли он, что так эмоционально воспринял историю, когда ему пытались вручить повестку. Он ответил, что не сожалеет, так как "это абсолютно искривленная позиция".
Инцидент произошел 17 декабря 2021-го. Тогда вблизи Верховной Рады следователи Госбюро пытались вручить повестку, но Порошенко их проигнорировал и "уехал в неизвестном направлении". В тот же день, по данным ГБР, он купил билет в Стамбул.
"У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали. И, конечно, это не предназначалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался", – сказал Порошенко.
Также, по словам Порошенко, его помощник и охрана сказали, что "там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блогеры". Он уверяет – "точно не знал", что это ГБР.
"Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться", – добавил Порошенко.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
- Сегодня Порошенко вернулся в Украину, в аэропорту Жулян ему 15 минут не отдавали паспорт. В 11:40 началось судебное заседание по избранию меры пресечения Порошенко.
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