Порошенко объяснил, на каких условиях в Украину придет мир

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Украина достигнет мира на своих условиях с учетом национальных интересов. Об этом 4 февраля в эфире телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос, когда закончится война в Донбассе, он сказал: "Это очень важный вопрос, потому что сегодня тема мира эксплуатируется всеми, не знаю, сколько их там, 70-80 кандидатов... Абсолютное большинство из них декларирует, что они знают, где мир: вот нужно пройти, тут за углом, если нужно - стать на колени, попросить - там сидит мир. Я хочу вас разочаровать: там, за углом, особенно, когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас".

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Порошенко подчеркнул, что Путину не нужен Крым и Донбасс, а нужна вся Украина, "возвращение в российское ярмо".

Президент напомнил об одном из условий Украины достижения "холодного мира" - это, когда российские войска уйдут из страны, и Украина сможет стать членом ЕС и НАТО.

"Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы нацбезопасности, точно будет", - отметил Порошенко.

Порошенко заявил, что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.