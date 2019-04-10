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10.04.2019, 17:40

Порошенко: Отказ от сдачи анализов на наркотики - унижение страны

Порошенко: Отказ от сдачи анализов на наркотики - унижение страны - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент завершил процедуру на Олимпийском и уехал, эксперты VADA остались ждать Зеленского

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Президент Петр Порошенко только что покинул НСК Олимпийский, где сдавал анализы на наркотики офицерам VADA - Добровольной антидопинговой ассоциации.

Соперник Порошенко на президентских выборах, Владимир Зеленский, этот тест проходить отказался.

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Порошенко на пресс-конференции отметил, что не считает процедуру с анализами личным унижением, а считает отказ их сдавать унижением всей Украины.

От также сообщил, что не знает, сколько стоит тест VADA, поскольку не оплачивал его.

Эксперты ассоциации после ухода Порошенко сообщили, что его биоматериалы они увезут в США, где и будет проведен анализ. Они сообщили также, что результаты анализов оидаются на следующей неделе, поскольку для проведения исследований нужно от 48 до 72 часов.

Идея пригласить в Украину экспертов VADA для прохождения такой экспертизы принадлежит бывшему многолетнему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Владимиру Кличко.

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

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Теги: выборы
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