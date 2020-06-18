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Порошенко прибыл в Печерский райсуд. У здания собрались люди - видео

Порошенко прибыл в Печерский райсуд. У здания собрались люди - видео - Фото
Петр Порошенко с адвокатом возле ГБР (Фото: Михаил Палинчак)
18.06.2020, 15:50

Под зданием суда Петра Порошенка встречают несколько тысяч его сторонников

Пятый президент Украины и лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыли в Печерский райсуд Киева, где сегодня ему должны избрать меру пресечения. Под зданием суда Порошенка встречают несколько тысяч его сторонников. Видео-трансляцию политик ведет в своем Facebook.

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Нардеп с импровизированной сцены обратился ко всем присутствующим и поблагодарил за поддержку.

Порошенко признался, что три дня были для него очень тяжелыми. "Низкий поклон вам за это. За уважение к моей семье и любовь к Украине", - подчеркнул он.

"Это ничтожная месть мелких закомплексованных людей, которые не любят Украину", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что против него якобы открыли еще одно дело за "разжигание межрелигиозной вражды" путем получения томоса и создания Православной церкви Украины.

В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Смотрите видео: Посадят или нет? Что ждет Петра Порошенко (ноябрь-2019)

Дело против Порошенко будет рассматривать судья Сергей Вовк - тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подали ходатайство по Вовку: там подозревают, что он может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом.

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Наталия Софиенко
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