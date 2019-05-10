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10.05.2019, 12:45

Порошенко созвонился с Меркель: о чем поговорили

Порошенко созвонился с Меркель: о чем поговорили - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Действующий президент призвал официальный Берлин поддержать ужесточение санкций против России за паспортизацию на временно оккупированных территориях

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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Украина остается в центре внимания политики ЕС и Германии. Об этом она сказала в телефонном разговоре с действующим президентом Петром Порошенко, сообщают на сайте главы государства.

Она выразила надежду, что новое руководство Украины продолжит курс на ЕС и немецко-украинское стратегическое партнерство.

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Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы Кремля. 

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

Читайте также: Паспорта РФ: что происходит в оккупированных городах Донбасса 

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Теги: санкции, Ангела Меркель, война в донбассе, паспорт рф, Петр Порошенко
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