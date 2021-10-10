Порошенко: Зеленский встал на рельсы Антимайдана

Пятый президент, лидер партии Евросолидарность Петр Порошенко заявил, что команда президента Владимира Зеленского "встала на рельсы Антимайдана". Об этом Порошенко сказал своим сторонникам –участникам акции, которые пришли к его дому в Козине, одновременно с протестующими, которые выступают против пятого президента.

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"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдан. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", – сказал Порошенко.

Пятый президент считает, что попытки штурма его дома, которые участники акции устраивали вчера в Козине, были сделаны по указанию Зеленского.

"Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит преступления, которые были совершены. Это называется "дымовая завеса", – заявил Порошенко.

Пятый президент отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников, а Зеленский даже не прокомментировал информацию из этих документов, которая имеет к нему отношение.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", – убежден Порошенко.

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Наталия Медведева

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