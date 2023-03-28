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Португалия передала Украине три танка Leopard 2

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28.03.2023, 13:59
Португалия передала Украине три танка Leopard 2 - Фото
Leopard 2 (фото - KMW)

Португалия передала Украине три танка Leopard 2. Об этом сообщает Минобороны Португалии в Twitter.

"Три танка Leopard 2A6, подаренные Португалией, уже находятся в Украине и доставлены в соответствии с договоренностями с нашими партнерами", – говорится в сообщении. 

Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России.

  • 20 марта стало известно, что Норвегия поставила в Украину восемь танков Leopard 2.
  • 27 марта сообщалось, что все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину.

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Наталія Медведєва
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