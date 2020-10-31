После вчерашних решений вопрос о прекращении безвиза с ЕС снят с повестки дня – Кулеба
Глава МИД сказал, что самая большая проблема для страны сейчас – не приостановление безвиза, а разрушение антикоррупционной системы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает, что вопрос о прекращении безвизового режима для Украины сейчас не стоит вообще, а все репутационные риски сводятся к разрушение институтов, которые борются с коррупцией в стране. Об этом он сказал в интервью НВ.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", – подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что такие структуры в Украине как НАПК, НАБУ и Высший антикорсуд очень важны для европейских и американских партнеров, в то время как Конституционный суд просто разрушил эту антикоррупционную инфраструктуру и сейчас у КСУ даже появилась возможность ее "демонтировать" полностью.
- 29 октября в представительстве ЕС в Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение обязательства Украины перед Евросоюзом и нарушает условия предоставления безвиза Украине.
- 30 октября Кулеба заявил, что безвиз для страны пока защитили, но без системного решения проблемы пострадает не только он.
Читайте также: Игры Зеленского. Как Украина постепенно рушит отношения с Западом – шесть примеров
Комментарии