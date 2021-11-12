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После восстановления и оваций. Укрэксимбанк уволил участников нападения на журналистов

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 23:46
После восстановления и оваций. Укрэксимбанк уволил участников нападения на журналистов - Фото
Игорь Тельбизов и Олег Осипов (Коллаж LIGA.net)

12 ноября правление Укрэксимбанка уволило участников нападения на журналистов программы "Схемы" директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которых накануне восстановили в должностях, а сотрудники банка встретили овациями. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как отмечается, наблюдательный совет Укрэксимбанка собрался на внеочередное заседание, на котором его члены пришли к выводу, что Тельбизов и Осипов не способны должным образом выполнять свои обязанности из-за непонимания кодекса этики и корпоративных ценностей банка, а также наличия конфликта между личными интересами и интересами банка.

Члены набсовета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу всей системе безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс (потенциальные потери и юридические санкции из-за несоблюдения законов или правил) и репутационные риски.

Правление Укрэксимбанка на внеочередном заседании единогласно решило немедленно уволить Тельбизова с должности руководителя департамента банковской безопасности и Осипова с должности начальника управления внутренней безопасности – на основании выявленного несоответствия занимаемой должности и выполняемой работе.

СПРАВКА. 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.  

Читайте также: "Неадекватная реакция на позорную ситуацию": министр финансов об овациях в Укрэксимбанке

Наталия Медведева
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Укрэксимбанк схемы Игорь Тельбизов Олег Осипов
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