После восстановления и оваций. Укрэксимбанк уволил участников нападения на журналистов
12 ноября правление Укрэксимбанка уволило участников нападения на журналистов программы "Схемы" директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которых накануне восстановили в должностях, а сотрудники банка встретили овациями. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Как отмечается, наблюдательный совет Укрэксимбанка собрался на внеочередное заседание, на котором его члены пришли к выводу, что Тельбизов и Осипов не способны должным образом выполнять свои обязанности из-за непонимания кодекса этики и корпоративных ценностей банка, а также наличия конфликта между личными интересами и интересами банка.
Члены набсовета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу всей системе безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс (потенциальные потери и юридические санкции из-за несоблюдения законов или правил) и репутационные риски.
Правление Укрэксимбанка на внеочередном заседании единогласно решило немедленно уволить Тельбизова с должности руководителя департамента банковской безопасности и Осипова с должности начальника управления внутренней безопасности – на основании выявленного несоответствия занимаемой должности и выполняемой работе.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов.
- 11 октября он заявил, что написал заявление и был уволен с должности.
- 11 ноября напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности. В банке их встретили овациями. Глава набсовета Укрэксимбанка заявила, что возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно.
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