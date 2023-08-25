После войны парк военной авиации Украины будет меньше, чем до ее начала – Воздушные силы

По окончании войны парк военной авиации Украины будет меньше, чем до ее начала. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игната спросили, не придется ли увеличивать число летчиков, поскольку уже три страны пообещали Украине истребители F-16.

"В сравнении с той техникой, которая у нас была на вооружении еще до войны, я бы сказал наоборот – что парк у нас будет, наверное, все-таки уменьшаться. Потому что сегодня мы делаем ставку на высокотехнологичное, высокоточное оружие, качественное, современное. То есть на самолеты западного образца, такие как F-16 или другие типы, которые будут многоцелевыми", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, у ВС ВСУ на вооружении сейчас есть четыре основных типа тактической авиации, которые планируется заменить на один или, возможно, на два типа. Они будут выполнять разные функции – и как истребители, и как ударная авиация.

"Поэтому с пилотами сейчас не все так просто. Объявить набор, пройти курсы – этого недостаточно. Пилоты учатся пять лет в профильном вузе Воздушных сил – Харьковском национальном университете имени Ивана Кожедуба, который сегодня работает, функционирует", – сказал Игнат.

Он уточнил, что на базе в Харькове пришлось приостановить обучение, но курсантов, как и авиацию, рассредоточили по всей территории Украины.

"Некоторые выпускники уже учатся в Великобритании, которые проходят базовую подготовку. Именно поэтому процесс непрерывный, и те, кто действительно хочет стать пилотом, кто сейчас выразит такое желание (в школьном возрасте или в другом вузе) – это уже потенциальный кандидат на западный самолет, потому что мы будем получать эту технику и потихоньку выводить из состава Воздушных сил старые советские самолеты", – сказал спикер ВС ВСУ.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестно количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

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