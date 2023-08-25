Після війни парк військової авіації України буде меншим, ніж до її початку – Повітряні сили

Після закінчення війни парк військової авіації України буде меншим, ніж до її початку. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігната запитали, чи не доведеться збільшувати кількість льотчиків, оскільки вже три країни пообіцяли Україні винищувачі F-16.

"У порівнянні з тією технікою, яка у нас була на озброєнні ще до війни, я б сказав навпаки – що парк у нас, напевно, таки зменшуватиметься. Тому що сьогодні ми робимо ставку на високотехнологічну, високоточну зброю, якісну, сучасну. Тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 або інші типи, які будуть багатоцільовими", – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, у ПС ЗСУ на озброєнні зараз є чотири основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на два типи. Вони виконуватимуть різні функції – і як винищувачі, і як ударна авіація.

"Тому з пілотами зараз не все так просто. Оголосити набір, пройти курси – цього недостатньо. Пілоти навчаються п'ять років у профільному виші Повітряних сил – Харківському національному університеті імені Івана Кожедуба, який сьогодні працює, функціонує", – сказав Ігнат.

Він уточнив, що на базі у Харкові довелося призупинити навчання, але курсантів, як і авіацію, розосередили по всій території України.

"Деякі випускники вже навчаються у Великій Британії, які проходять базову підготовку. Саме тому процес невпинний, і ті, хто дійсно хоче стати пілотом, хто зараз висловить таке бажання (у шкільному віці або в іншому виші) – це вже потенційний кандидат на західний літак, тому що ми будемо отримувати цю техніку і потихеньку виводити зі складу Повітряних сил старі радянські літаки", – сказав речник ПС ЗСУ.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.

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