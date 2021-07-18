После запроса Кулебы. В НАТО заявили, что работают над потребностями Украины по вооружению
Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис заявил, что Альянс фактически начал работу над развитием оборонных способностей и вооружения Украины. Об этом сообщает Укринформ.
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"В национальном измерении НАТО учитывает потребности Вооруженных Сил Украины. Мы получили запрос от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и приняли его во внимание. По первоначальной оценке, рабочие группы НАТО имеют много возможностей, чтобы ответить на эти специфические потребности в сфере вооружения и развития способностей. Де-факто мы уже работаем над ними", – подчеркнул представитель Альянса.
По словам Дэйвиса, также по запросу Украины в НАТО начали изучать возможности для усиления доступа Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море. Он подчеркнул, что Альянс уже обеспечивает силами Канады, Италии, Испании, США и Великобритании защиту воздушного пространства Румынии и Болгарии.
- Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать. Позже Кулеба упрекнул руководство Альянса в том, что НАТО "не дало ни одного намека на сроки вступления Украины в блок".
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