Последствия атаки на Одессу: обломки БпЛА упали на дом, погибший и пострадавшие – фото

Всего на юге ПВО сбила 17 вражеских беспилотников: 12 в Одесской области, три в Николаевской и два в Винницкой областях

Фото: Силы обороны юга

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате падения обломков есть пострадавшие и погибший, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга.

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Военные заявили, что россияне ночью сосредоточились на атаке Одессы, где были сбиты все "шахеды", их обломки упали на одну из незаселенных новостроек.

Один из сбитых дронов-камикадзе упал на дачные дома в пригороде. Там возник пожар, погиб человек, еще трое пострадали – среди них 17-летний подросток.

Всего на юге ПВО сбила 17 вражеских беспилотников: 12 в Одесской области, три в Николаевской и два в Винницкой областях.

В Воздушных силах заявили, что БпЛА в Украине россияне запускали из районов Балаклавы во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Захватчики атаковали несколькими волнами с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря.

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.

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