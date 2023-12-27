Наслідки атаки на Одесу: уламки БпЛА впали на будинок, є загиблий та постраждалі – фото

Загалом на півдні ППО збила 17 ворожих безпілотників: 12 в Одеській області, три у Миколаївській та два у Вінницькій областях

Фото: Сили оборони півдня

В ніч проти 27 грудня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок падіння уламків є постраждалі та загиблий, повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня.

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Військові заявили, що росіяни вночі зосередились на атаці Одеси, де було збито всі "шахеди", їхні уламки впали на одну з незаселених новобудов.

Один зі збитих дронів-камікадзе впав на дачні будинки у передмісті. Там зайнялася пожежа, загинула людина, ще троє постраждали, – серед них 17-річний підліток.

Загалом на півдні ППО збила 17 ворожих безпілотників: 12 в Одеській області, три у Миколаївській та два у Вінницькій областях.

У Повітряних силах заявили, що БпЛА в Україну росіяни запускали з районів Балаклави у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. Загарбники атакували кількома хвилями з 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.

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