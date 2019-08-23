Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Послы стран G7 обратились к Украине с пожеланиями

Послы стран G7 обратились к Украине с пожеланиями - Фото
Фото: pixabay.com
23.08.2019, 22:24

Большая семерка поздравила украинцев с Днем независимости

Послы государств Большой семерки подтвердили свою готовность способствовать Украине на пути реформ. Об этом говорится в сообщении группы послов в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - отметили послы стран G7.

Читайте также: "Слава Украине!" Борис Джонсон поздравил украинцев: видео

Напишите нам
g7 день независимости
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 