Послы стран G7 обратились к Украине с пожеланиями

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Послы государств Большой семерки подтвердили свою готовность способствовать Украине на пути реформ. Об этом говорится в сообщении группы послов в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - отметили послы стран G7.

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 23, 2019

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