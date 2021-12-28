Посол: Мы ни разу не слышали от США о готовности к компромиссам с Россией по Украине
США не заявляли о готовности идти на компромиссы с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Об этом заявила в интервью LB.ua посол Украины в США Оксана Маркарова.
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"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений", – сказала она.
По словам посла, США и Украина ищут дипломатическое решение проблемы отношений с Россией, однако обе страны четко понимают, кто в ситуации агрессор – и чей суверенитет надо защищать.
Интервьюер также спросила, могут ли США согласиться с предлагаемой экспертами идеей "финляндизации" Украины – вступлением страны в Европейский Союз, но не в НАТО.
"Думаю, единственная цель таких "экспертов" – распространить панику среди украинцев. Повторюсь, мы не слышали ни одного месседжа от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов, о компромиссах с РФ", – ответила посол.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.
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