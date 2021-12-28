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Посол: Мы ни разу не слышали от США о готовности к компромиссам с Россией по Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 11:26
Посол: Мы ни разу не слышали от США о готовности к компромиссам с Россией по Украине - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

США не заявляли о готовности идти на компромиссы с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Об этом заявила в интервью LB.ua посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений", – сказала она.

По словам посла, США и Украина ищут дипломатическое решение проблемы отношений с Россией, однако обе страны четко понимают, кто в ситуации агрессор – и чей суверенитет надо защищать.

Интервьюер также спросила, могут ли США согласиться с предлагаемой экспертами идеей "финляндизации" Украины – вступлением страны в Европейский Союз, но не в НАТО.

"Думаю, единственная цель таких "экспертов" – распространить панику среди украинцев. Повторюсь, мы не слышали ни одного месседжа от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов, о компромиссах с РФ", – ответила посол.

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Марк Сировой
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Оксана Маркарова посол США компромисс нато учения Россия
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