Посол: Мы ни разу не слышали от США о готовности к компромиссам с Россией по Украине

США не заявляли о готовности идти на компромиссы с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Об этом заявила в интервью LB.ua посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений", – сказала она.

По словам посла, США и Украина ищут дипломатическое решение проблемы отношений с Россией, однако обе страны четко понимают, кто в ситуации агрессор – и чей суверенитет надо защищать.

Интервьюер также спросила, могут ли США согласиться с предлагаемой экспертами идеей "финляндизации" Украины – вступлением страны в Европейский Союз, но не в НАТО.

"Думаю, единственная цель таких "экспертов" – распространить панику среди украинцев. Повторюсь, мы не слышали ни одного месседжа от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов, о компромиссах с РФ", – ответила посол.

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Марк Сировой

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