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Посол РФ недоволен, что ВСУ получат F-16. Министр обороны Дании: Ему должно быть стыдно

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 17:09
Посол РФ недоволен, что ВСУ получат F-16. Министр обороны Дании: Ему должно быть стыдно - Фото
Якоб Эллеманн-Йенсен (Скриншот)

Министр обороны дании Якоб Эллеманн-Йенсен отреагировал на недовольство посла РФ в Дании Владимира Барбина будущей передачей самолетов F-16 Украине. Глава оборонного ведомства заявил, что решение о предоставлении истребителей нельзя рассматривать как "эскалацию", так как речь идет только о защите Украины, передает TV2.

Как передает пресс-служба российского посольства, сегодня Барбин пожаловался на то, что передача Данией 19 F-16 Украине якобы ведет к эскалации "конфликта". Он заявил, что позиция Дании относительно  того, что Украина сама должна определять условия мира, "толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы".

Министр обороны Дании заявил в ответ: "Представитель страны, которая вторглась к мирному соседу и убивает мирных жителей, осмеливается сказать, что другие эскалируют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы уходим в свою страну".

Якоб Эллеманн-Йенсен считает, что российскому послу "должно быть стыдно".

  • Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна будет использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. 

Читайте также: ВСУ нужно 128 истребителей, чтобы рассредоточить, реагировать и наносить удары – Игнат

Оксана Житнюк
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