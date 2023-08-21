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Посол РФ незадоволений, що ЗСУ отримають F-16. Міністр оборони Данії: Йому має бути соромно

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21.08.2023, 17:09
Посол РФ незадоволений, що ЗСУ отримають F-16. Міністр оборони Данії: Йому має бути соромно - Фото
Якоб Еллеманн-Єнсен (Скриншот)

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен відреагував на невдоволення посла РФ у Данії Володимира Барбіна майбутнім передаванням літаків F-16 Україні. Глава оборонного відомства заявив, що рішення про надання винищувачів не можна розглядати як "ескалацію", оскільки йдеться лише про захист України, повідомляє TV2.

Як передає пресслужба російського посольства, сьогодні Барбін поскаржився на те, що надання Данією 19 F-16 нібито веде до ескалації "конфлікту". Він заявив, що позиція Данії щодо того, що Україна сама має визначати умови миру, "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

Міністр оборони Данії заявив у відповідь: "Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда та вбиває мирних жителів, наважується сказати, що інші ескалують конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми йдемо у свою країну".

Якоб Еллеманн-Єнсен вважає, що російському послу "має бути соромно".

  • Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

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Оксана Житнюк
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військова допомогаавіаціяданіяF-16Якоб Еллеман-Єнсен
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