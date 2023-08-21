Посол РФ незадоволений, що ЗСУ отримають F-16. Міністр оборони Данії: Йому має бути соромно

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен відреагував на невдоволення посла РФ у Данії Володимира Барбіна майбутнім передаванням літаків F-16 Україні. Глава оборонного відомства заявив, що рішення про надання винищувачів не можна розглядати як "ескалацію", оскільки йдеться лише про захист України, повідомляє TV2.

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Як передає пресслужба російського посольства, сьогодні Барбін поскаржився на те, що надання Данією 19 F-16 нібито веде до ескалації "конфлікту". Він заявив, що позиція Данії щодо того, що Україна сама має визначати умови миру, "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

Міністр оборони Данії заявив у відповідь: "Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда та вбиває мирних жителів, наважується сказати, що інші ескалують конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми йдемо у свою країну".

Якоб Еллеманн-Єнсен вважає, що російському послу "має бути соромно".

Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

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