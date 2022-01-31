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Посол Украины обвинил главу комитета бундестага – "избегает встречи по оружию для ВСУ"

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 13:43
Посол Украины обвинил главу комитета бундестага –
Андрей Мельник (Фото — Twitter посла)

Депутаты в бундестаге предпочитают обсуждать тему Украины "при закрытых дверях", причем глава комитета по внешней политике якобы избегает встречи с украинским послом, чтобы не обсуждать поставки вооружений для ВСУ. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

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По словам дипломата, он запросил встречу с Михаэлем Ротом еще в середине декабря 2021 года. Мельник возмутился, что 17 января 2022 года получил ответ – "пока невозможно".

"Господин Рот, вы выступаете за "культуру дискуссии" с Украиной, но при этом обсуждаете спорные вопросы "при закрытых дверях", – написал Мельник.

Посол добавил, что "подобная культура общения осталась в прошлом".

Мельник обратился к немецким партнерам и напомнил, что Украина "открыто и публично" продолжает требовать от Берлина разблокировать для нее поставки оборонных вооружений для сдерживания России.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

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Яна Катасонова
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