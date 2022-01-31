Посол Украины обвинил главу комитета бундестага – "избегает встречи по оружию для ВСУ"
Депутаты в бундестаге предпочитают обсуждать тему Украины "при закрытых дверях", причем глава комитета по внешней политике якобы избегает встречи с украинским послом, чтобы не обсуждать поставки вооружений для ВСУ. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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По словам дипломата, он запросил встречу с Михаэлем Ротом еще в середине декабря 2021 года. Мельник возмутился, что 17 января 2022 года получил ответ – "пока невозможно".
"Господин Рот, вы выступаете за "культуру дискуссии" с Украиной, но при этом обсуждаете спорные вопросы "при закрытых дверях", – написал Мельник.
Посол добавил, что "подобная культура общения осталась в прошлом".
Мельник обратился к немецким партнерам и напомнил, что Украина "открыто и публично" продолжает требовать от Берлина разблокировать для нее поставки оборонных вооружений для сдерживания России.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
- 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
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