Посол в Берлине о войне и мире: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сделал ряд базовых заявлений о войне и достижении мира. Свою точку зрения Макеев высказал в Twitter.

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"Войну нельзя просто так закончить, ее нужно выиграть. Мир не достигается путем умиротворения, его нужно завоевать", – написал посол в Берлине.

Он отметил, что демократические ценности нуждаются в защите.

"Демократические ценности не подлежат обсуждению, их необходимо защищать", – заявил Макеев.

Посол Украины в Германии подчеркнул, что Украине, которая борется за свой суверенитет и территориальную целостность, необходима поддержка союзников.

"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – заявил дипломат.

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для окончания войны России против Украины якобы нужно дать некие "гарантии безопасности России", а через два дня призвал Украину подумать о переговорах с Путиным.

В Турции заявили, что восстановление "почвы для переговоров" Украины и России отвечает интересам всех сторон.

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Наталія Медведєва

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