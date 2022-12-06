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Посол в Берлине о войне и мире: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 15:56
Посол в Берлине о войне и мире: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники - Фото
Алексей Макеев (Фото: EPA)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сделал ряд базовых заявлений о войне и достижении мира. Свою точку зрения Макеев высказал в Twitter.

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"Войну нельзя просто так закончить, ее нужно выиграть. Мир не достигается путем умиротворения, его нужно завоевать", – написал посол в Берлине.

Он отметил, что демократические ценности нуждаются в защите.

"Демократические ценности не подлежат обсуждению, их необходимо защищать", – заявил Макеев.

Посол Украины в Германии подчеркнул, что Украине, которая борется за свой суверенитет и территориальную целостность, необходима поддержка союзников.

"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – заявил дипломат.

Читайте также: Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг

Наталія Медведєва
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война алексей макеев
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