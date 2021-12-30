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Посол Великобритании: Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 09:49
Посол Великобритании: Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины - Фото
Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба Офиса президента)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала утвердить результаты конкурса по назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она назвала в Twitter "плохой новостью" задержку в этом процессе.

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"Продолжающаяся задержка с назначением прокурора САП – плохая новость для Украины, которой можно было избежать", – написала она.

Симмонс подчеркнула, что САП – жизненно важный независимый антикоррупционный институт.

"Члены отборочной комиссии должны наконец подтвердить победителя", – добавила британский посол.

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Посол Великобритании: Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины

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Марк Сировой
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