Посол Великобритании: Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала утвердить результаты конкурса по назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она назвала в Twitter "плохой новостью" задержку в этом процессе.

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"Продолжающаяся задержка с назначением прокурора САП – плохая новость для Украины, которой можно было избежать", – написала она.

Симмонс подчеркнула, что САП – жизненно важный независимый антикоррупционный институт.

"Члены отборочной комиссии должны наконец подтвердить победителя", – добавила британский посол.

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Марк Сировой

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