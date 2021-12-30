Посол Великобритании: Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины
Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала утвердить результаты конкурса по назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она назвала в Twitter "плохой новостью" задержку в этом процессе.
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"Продолжающаяся задержка с назначением прокурора САП – плохая новость для Украины, которой можно было избежать", – написала она.
Симмонс подчеркнула, что САП – жизненно важный независимый антикоррупционный институт.
"Члены отборочной комиссии должны наконец подтвердить победителя", – добавила британский посол.
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- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП. Это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом и меморандуме Украины с МВФ.
- 21 декабря комиссия посчитала результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако провластная часть комиссии дважды отказалась утверждать результаты конкурса.
- Послы G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП. Посольство США заявило, что победитель известен, и призвало его утвердить.
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