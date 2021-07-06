Посол Венгрии о евроинтеграции Украины: Старые страны Евросоюза меньше хотят расширения ЕС
Старые государства-члены Европейского союза "с меньшим энтузиазмом" относятся к расширению ЕС. Об этом во время форума Украина 30 заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.
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"Я понимаю амбиции и желания руководства Украины, украинского общества, что мы должны ускорить процесс интеграции, но мы должны не забывать, что есть страны Балкан, которые уже в очереди. Это в интересах Венгрии – поддерживать интеграцию Западных Балкан. Также должно быть понимание того, что между старой и новой Европой, я имею ввиду старых и новых членов ЕС, есть раздел – старые члены ЕС все с меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению Евросоюза", – говорит Ийдярто.
По его словам, "французы, нидерландцы тоже имеют слово" в вопросе того, когда должна произойти следующая интеграция стран в ЕС.
"Есть интеграционная усталость в Европейском союзе, мы должны остановится на какое-то время, углубить интеграцию в самом Евросоюзе. Должны определить те препятствия, которые дает нам углубление. А после этого мы должны вернуться к вопросу продолжения интеграции", – отмечает посол.
Представитель Венгрии заявил, что Венгрия, Чехия и Польша поддерживают дальнейшую интеграцию в ЕС.
- 8 мая президент Латвии Егилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.
- Ранее посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас говорил, что Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году.
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС. Принципиальных преград для этого он не видит.
- Глава МИД Греции заявил, что страна поддержит вступление Украины в Европейский союз и НАТО.
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