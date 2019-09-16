Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посольство США: Нас огорчает насилие во время ХарьковПрайда

Посольство США: Нас огорчает насилие во время ХарьковПрайда - Фото
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
16.09.2019, 21:30

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе", - отметили в посольстве США

В посольстве США в Украине заявили, что поддерживают ХарьковПрайд, но огорчены проявлениями насилия во время мероприятия. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний ХарьковПрайд в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех", - сказано в сообщении.

В посольстве также заявили, что их огорчает насилие во время мероприятия, но в то же время отметили, что ценят усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда.

15 сентября в Харькове прошел марш за права ЛГБТ. Проведению марша пытались препятствовать представители ультраправых организаций Фрайкор и Традиция и порядок. После мероприятия они избили нескольких его участников.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения ХарьковПрайда. Однако спустя несколько дней "передумал".

Напишите нам
США посольство лгбт харьковпрайд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 